最安価格 ADIDAS 新品 ORIGINALS 27.0cm ピンク BERMUDA スニーカー

ADIDAS ORIGINALS BERMUDAです。

型番:GY7386

正規販売店で購入した新品未使用品で、サイズはUS9の27.0cmです。

カラーはGLOPNK/CLPINK/GUM4です。

ご希望であれば納品書もしくは購入明細書をお付けできます。

確実に正規品ですのでご安心ください。

ご購入いただく前に必ずコメントをお願い致します。

ADIDAS

アディダス

ORIGINALS

オリジナルス

BERMUDA

バミューダ

PINK

ピンク

SUEDE

スエード

GAZELLE

ガゼル

ガッツレー

CAMPUS

キャンパス

SAMBA OG

サンバ

HANDBALL SPEZIAL

ハンドボール スペツィアル

TOBACCO

タバコ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

