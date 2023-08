公式の店舗 KENZO 正規品 ケンゾー jacquard Logo Multicolor カーディガン

▪️ブランド▪️

ケンゾー

KENZO

▪️サイズ表記▪️

M

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈62

・身幅52

・肩幅50

・袖丈60

▪️カラー▪️

グリーン

▪️状態▪️

2~3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆他でも出品している為完売の際はご了承ください

※購入前にコメントにてご確認下さい。

◆クローゼットの整理中で色々出品しておりますので、良かったらご覧ください。

◆状態の感じ方には個人差がございます。

気を付けて見ておりますが、素人判断ですので見落としなどもあるかもしれませんので、その事もご納得の上ご購入お願いいたします。

◆気になる商品がございましたら、大幅な値引きでなければ、お値下げ交渉も出来る限り対応したいので、お気軽にコメント下さい。

◆至らない点もあるかもしれませんが、スムーズで気持ちの良いお取引を心掛けております。

ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

◆ペットはおりません。

◆非喫煙者です。

◆最寄りの郵便局が土日祝日休みなので、発送も基本平日のみです。

◆サイズは素人採寸なので、多少の誤差はご理解下さい。

◆新品、中古品に関わらず、一度人の手に渡った物ですので神経質な方はご遠慮下さい。

クレームや返金なども対応し兼ねます。

80s 90s ヴィンテージ ビンテージ vintage 銀タグ スウェット スエット ビッグロゴ アトランタ USA製 プリントロゴ ジャケット ブルゾン ベスト デカロゴ 長袖 古着 メンズ ユニセックス ゆるダボ かわいい 激レア HUMANMADE KENZO カーディガン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

