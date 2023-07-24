大きな割引 Jordan ZION 1 PF バスケットボール

JORDAN ザイオン 1 PF

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新品未使用、黒タグ付き国内正規品です。

Jordan ZION 1 PF



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サイズは27.0センチ/US9です。

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種類···シューズ

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シューズサイズ···27 〜 27.5cm

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

JORDAN ザイオン 1 PF新品未使用、黒タグ付き国内正規品です。サイズは27.0センチ/US9です。価格交渉ご遠慮ください。よろしくお願いします。nikeナイキkyrieカイリーkyrie8カイリー8infinityインフィニティバッシュJORDANジョーダンNIKEナイキlebronレブロンKDデュラントkyrieカイリーpgポールジョージcurryカリーNBAメンズカラー···ブラック種類···シューズ性別···メンズシューズサイズ···27 〜 27.5cm

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