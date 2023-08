数々の賞を受賞 シルクスクリーン 露光機 製版機 20W×6灯 その他

昨年の4月にこちらで購入したものになります。

【販売終了】キャンドルスライム【ラストワン‼︎マンゴーのみ♪】

a3サイズが楽に製版出来るので便利だと思います。

シルクスクリーン 露光機 製版機 20W×6灯

参考までに私の場合は感光乳液をSD-40Rを使いポリメッシュの150ぐらいを使用することが多かったのですがその場合5分感光させるとそこそこ細かいデザインも綺麗に製版できました。

【ぺちゃこ様専用ページ】オーダー分

使用時間はトータルで1時間未満になりますので特に目立つ傷などもないかと思います。パネルに元々はられていた保護フィルムを剥がさず使っていたので綺麗です。

No.34【ミニチュアスイーツ Bearセット ハンドメイド】



No.56【ミニチュアスイーツ 和ケーキセット フェイクスイーツ ハンドメイド】

※周波数について、私が購入した際に関西で設定して貰ってますので関東の方はご注意ください。底面端子差し替えにて対応出来るかと思いますが私自身知識がないので自己責任でお願いします。

ゆうゆう様♡オーダー おりんご柄 4品



No.52【ミニチュアスイーツ 少し大きめ メルヘンスイーツ ハンドメイド】

↓私が購入した際に書かれていた説明文になります。

golemグラスアイ約18.1mmと18mm●オッドアイ● No. 141



【家具付きドールハウス リバーシブル 背景ボード ハンドメイド】

露光機 製版機 20W×6灯 50/60Hz 両地域対応 (底面端子差し替え式) 〓最終1台〓

【販売終了】キャンドルスライム【ラストワン‼︎マンゴーのみ♪】



シルクスクリーン 露光機 製版機 20W×6灯

業者向けとして新規製作した露光機です。

【ぺちゃこ様専用ページ】オーダー分

50/60Hz 東/西日本の両地域で使用可能です。

No.34【ミニチュアスイーツ Bearセット ハンドメイド】

底面の端子1箇所差し替えで両地域に対応

No.56【ミニチュアスイーツ 和ケーキセット フェイクスイーツ ハンドメイド】



ゆうゆう様♡オーダー おりんご柄 4品

ハンドメイド品で多少の傷汚れはご了承下さい。

No.52【ミニチュアスイーツ 少し大きめ メルヘンスイーツ ハンドメイド】

底面ゴム足付きで発送いたします。

golemグラスアイ約18.1mmと18mm●オッドアイ● No. 141

製作後の点灯確認のみ使用です。

【家具付きドールハウス リバーシブル 背景ボード ハンドメイド】



【販売終了】キャンドルスライム【ラストワン‼︎マンゴーのみ♪】

【仕様】

シルクスクリーン 露光機 製版機 20W×6灯

20W×6灯 50/60Hz (端子差し替え式)

【ぺちゃこ様専用ページ】オーダー分

寸法 約646×475×138mm(パネルガイド付き)

No.34【ミニチュアスイーツ Bearセット ハンドメイド】

露光面内寸法 約592×451mm【幅拡張仕様】

No.56【ミニチュアスイーツ 和ケーキセット フェイクスイーツ ハンドメイド】

露光ランプ管長580mm(参考)

ゆうゆう様♡オーダー おりんご柄 4品



No.52【ミニチュアスイーツ 少し大きめ メルヘンスイーツ ハンドメイド】

ランプ下白塗装、外装塗装もしています。

golemグラスアイ約18.1mmと18mm●オッドアイ● No. 141

露光ランプ 電源スイッチ 露光面パネル付き

【家具付きドールハウス リバーシブル 背景ボード ハンドメイド】



【販売終了】キャンドルスライム【ラストワン‼︎マンゴーのみ♪】



シルクスクリーン 露光機 製版機 20W×6灯

【電源周波数について】

【ぺちゃこ様専用ページ】オーダー分

電源周波数の初期設定は東日本/50Hzです。

No.34【ミニチュアスイーツ Bearセット ハンドメイド】

西日本/60Hz設定に変更しての発送も可能です。

No.56【ミニチュアスイーツ 和ケーキセット フェイクスイーツ ハンドメイド】

設定変更のご依頼は、購入後にお知らせ下さい。

ゆうゆう様♡オーダー おりんご柄 4品



No.52【ミニチュアスイーツ 少し大きめ メルヘンスイーツ ハンドメイド】



golemグラスアイ約18.1mmと18mm●オッドアイ● No. 141

【露光面パネルについて】

【家具付きドールハウス リバーシブル 背景ボード ハンドメイド】

露光面パネルは保護シート付きです。

【販売終了】キャンドルスライム【ラストワン‼︎マンゴーのみ♪】

上面の保護シートを剥がしてからご使用下さい。

シルクスクリーン 露光機 製版機 20W×6灯

露光面パネル厚 5mm(透明) 保護シート付

【ぺちゃこ様専用ページ】オーダー分



No.34【ミニチュアスイーツ Bearセット ハンドメイド】



No.56【ミニチュアスイーツ 和ケーキセット フェイクスイーツ ハンドメイド】

シルクスクリーン印刷用 露光器 製版器 ハンドメイド 自作 ライトボックス ケミカルランプ UVランプ UVライト ブラックライト Tシャツくん シルクスクリーン印刷機 露光照明 紫外線露光 蛍光灯照明

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

昨年の4月にこちらで購入したものになります。a3サイズが楽に製版出来るので便利だと思います。参考までに私の場合は感光乳液をSD-40Rを使いポリメッシュの150ぐらいを使用することが多かったのですがその場合5分感光させるとそこそこ細かいデザインも綺麗に製版できました。使用時間はトータルで1時間未満になりますので特に目立つ傷などもないかと思います。パネルに元々はられていた保護フィルムを剥がさず使っていたので綺麗です。 ※周波数について、私が購入した際に関西で設定して貰ってますので関東の方はご注意ください。底面端子差し替えにて対応出来るかと思いますが私自身知識がないので自己責任でお願いします。↓私が購入した際に書かれていた説明文になります。露光機 製版機 20W×6灯 50/60Hz 両地域対応 (底面端子差し替え式) 〓最終1台〓業者向けとして新規製作した露光機です。50/60Hz 東/西日本の両地域で使用可能です。底面の端子1箇所差し替えで両地域に対応ハンドメイド品で多少の傷汚れはご了承下さい。底面ゴム足付きで発送いたします。製作後の点灯確認のみ使用です。【仕様】20W×6灯 50/60Hz (端子差し替え式)寸法 約646×475×138mm(パネルガイド付き)露光面内寸法 約592×451mm【幅拡張仕様】露光ランプ管長580mm(参考)ランプ下白塗装、外装塗装もしています。露光ランプ 電源スイッチ 露光面パネル付き【電源周波数について】電源周波数の初期設定は東日本/50Hzです。西日本/60Hz設定に変更しての発送も可能です。設定変更のご依頼は、購入後にお知らせ下さい。【露光面パネルについて】露光面パネルは保護シート付きです。上面の保護シートを剥がしてからご使用下さい。露光面パネル厚 5mm(透明) 保護シート付シルクスクリーン印刷用 露光器 製版器 ハンドメイド 自作 ライトボックス ケミカルランプ UVランプ UVライト ブラックライト Tシャツくん シルクスクリーン印刷機 露光照明 紫外線露光 蛍光灯照明

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ゆうゆう様♡オーダー おりんご柄 4品No.52【ミニチュアスイーツ 少し大きめ メルヘンスイーツ ハンドメイド】golemグラスアイ約18.1mmと18mm●オッドアイ● No. 141【家具付きドールハウス リバーシブル 背景ボード ハンドメイド】