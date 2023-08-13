新品本物 カレッジプリントポロシャツ FCRB f.c.r.b bristol real ポロシャツ

色は青グレー系。
POLO RALPH LAUREN 2019 Japanモデル
綿１００％。
Burberryブラックレーベル ポロシャツ メンズ
サイズはLで着丈６４、肩幅４５、身幅５２、５、袖丈２６です。
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WACKO MARIA×DICKIES｜ワコマリア×ディッキーズ
カットソー素材のポロシャツなので厚地になりすぎず、真夏でもサラッと着られます。
グッチ ポロシャツ XS
トレンドに左右されないサイズ感、シルエットもすごく良いので夏のメインコーデになってくれると思います。
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sophnet.uniform experiment,kiyonagaお好きな方にも。
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カラー...ブルー
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袖丈...半袖
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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
issey miyake archive ブリーチポロ
季節感...春、夏
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|エフシーレアルブリストル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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色は青グレー系。綿１００％。サイズはLで着丈６４、肩幅４５、身幅５２、５、袖丈２６です。カットソー素材のポロシャツなので厚地になりすぎず、真夏でもサラッと着られます。トレンドに左右されないサイズ感、シルエットもすごく良いので夏のメインコーデになってくれると思います。sophnet.uniform experiment,kiyonagaお好きな方にも。カラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春、夏
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|エフシーレアルブリストル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし