犬夜叉が好きで大切に保管していたものになります。

犬夜叉が好きで大切に保管していたものになります。初回限定高橋留美子先生描き下ろし、ミニサイン色紙付き※ 「犬夜叉 奥義皆伝」は売り切れました。●DVD「映画 犬夜叉~時代(とき)を越える想い('01小学館)」山口勝平 / 雪乃五月 / 篠原俊哉 定価: ¥ 6000「映画 犬夜叉~鏡の中の夢幻城('02小学館)」山口勝平 / 雪乃五月 / 篠原俊哉 定価: ¥ 6000「映画 犬夜叉 紅蓮の蓬莱島('04小学館)」山口勝平 / 雪野五月 / 篠原俊哉 定価: ¥ 6000●漫画カラーコミック「犬夜叉 : テレビアニメ版 1-13、15、19、25、28巻」「犬夜叉:映画 鏡の中の夢幻城 全2巻」●映画パンフレット映画犬夜叉 時代(とき)を越える想い映画犬夜叉 鏡の中の夢幻城映画犬夜叉 天下覇道の剣映画犬夜叉 紅蓮の蓬莱島●グッズ下敷/シール/クリアファイル●注意事項:(プロフィール必読)写真を良くご確認いただき、素人保管、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。お値下げ不可#犬夜叉 #DVD #漫画 #映画 #劇場版 #高橋留美子 #高橋_留美子 #本 #コミック/コミック #カラーコミック #山口勝平 #雪乃五月 #篠原俊哉 #時代を越える想い #鏡の中の夢幻城 #天下覇道の剣 #紅蓮の蓬莱島 #劇場版 #日暮かごめ #弥勒 #珊瑚 #七宝 #冥加 #四魂 #桔梗 #鋼牙 #殺生丸 #りん #パンフレット

