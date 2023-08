新しい 【美品】SONY ズームレンズ SELP1650 Eマウント レンズ(ズーム)

SONY ズームレンズ SELP1650 Eマウント

SONY ズームレンズ SELP1650 Eマウントほぼ使用していません。レンズ内のゴミやカビは素人目ですが見当たりません。よろしくお願い致します。SELP1650ソニー Eマウント対応APS-Cフォーマット専用焦点距離(mm)16-50焦点距離イメージ(mm) *124-75レンズ構成 (群-枚)8-9画角 (APS-C) *183°-32°開放絞り (F値)3.5-5.6最小絞り (F値)22-36絞り羽根 (枚)7円形絞り○最短撮影距離 (m)0.25-0.3最大撮影倍率 (倍)0.215フィルター径 (mm)40.5レンズ内手ブレ補正方式一眼レフカメラミラーレス一眼カメラ

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

