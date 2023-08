世界で大人気のドラゴンボール、精密な神龍のフィギュアとなっております!

ドラゴンボール DRAGON BALL

・キャラクター EX版 神龍 孫悟空(少年期)

専用出品!!!smsp孫悟空 A賞 D賞 海外正規品

・メーカーYOYO studio正規品

・サイズ:cm横54/奥行30/高さ53

・素材:ポリレジン(樹脂)、PU

・内容物神龍、少年悟空、台座、雲、カリン塔付

【商品状態】

※海外からの郵送により、ガレージキット本体が破損している可能性が結構高いです。検品の為一度開封します。

商品発送までに10日以上お待ちいただくことがあります。ご了承ください。

即購入不可。ご購入の際はコメントで一言、よろしくお願いします。

※梱包は厳重に行います。

※国外製品はその特質上、日本製品に比べフィギュア本体に細かい傷、塗装による色ムラ等があることもございます。

※外箱に破れ、イタミがございます。

※ガレージキットは、造形や塗装が美しい、高級感がありますが、素材の性質上、耐衝撃性が弱いため、万が一配達中に破損が生じた場合は購入者様の方で修復して頂く型になります。

※手作業で作られた為、細かい部分の処理は完璧ではない場合があります。状態を気にされる方は購入をお控えください。海外製品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。

ワンピース

シャンクス

ルフィ

ゾロ

ナミ

ドラゴンボール

シェンロン

神龍

悟空

悟飯

筋斗雲

トランクス

ベジータ

フリーザ

ギニュー特戦隊

人気タイトル···ドラゴンボール

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

世界で大人気のドラゴンボール、精密な神龍のフィギュアとなっております!ドラゴンボール DRAGON BALL・キャラクター EX版 神龍 孫悟空(少年期)・メーカーYOYO studio正規品・サイズ:cm横54/奥行30/高さ53・素材:ポリレジン(樹脂)、PU ・内容物神龍、少年悟空、台座、雲、カリン塔付【商品状態】※海外からの郵送により、ガレージキット本体が破損している可能性が結構高いです。検品の為一度開封します。商品発送までに10日以上お待ちいただくことがあります。ご了承ください。即購入不可。ご購入の際はコメントで一言、よろしくお願いします。※梱包は厳重に行います。※国外製品はその特質上、日本製品に比べフィギュア本体に細かい傷、塗装による色ムラ等があることもございます。※外箱に破れ、イタミがございます。※ガレージキットは、造形や塗装が美しい、高級感がありますが、素材の性質上、耐衝撃性が弱いため、万が一配達中に破損が生じた場合は購入者様の方で修復して頂く型になります。※手作業で作られた為、細かい部分の処理は完璧ではない場合があります。状態を気にされる方は購入をお控えください。海外製品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。ワンピースシャンクスルフィゾロナミドラゴンボールシェンロン神龍悟空悟飯筋斗雲トランクスベジータフリーザギニュー特戦隊人気タイトル···ドラゴンボール

