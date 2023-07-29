超安い品質 ガルボ カステルバジャック ミニブリーフ ホワイト 047521 ビジネスバッグ

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ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック

【美品】PELLE MORBIDA マーレ ビジネスバッグ レザー A4可

商品名：ガルボ ミニブリーフ

BRIEFING ブリーフィング 2way B4 ブリーフケース ビジネス 黒

商品コード：047521

COACH オプアートエンボス レザーブリーフケース ビジネスバッグ メンズ

サイズ：幅30cm×高さ21cm×マチ5cm

イズイット IS/IT ビジネスバッグ

色：ホワイト

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品物の状態■正規ライセンス品■新品■

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素材：牛革・床革

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商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。

ジャンフランコフェレ 伊製 レザー ブリーフケース 18666701



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商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：ガルボ ミニブリーフ商品コード：047521サイズ：幅30cm×高さ21cm×マチ5cm色：ホワイト品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革・床革仕様：【外側】ファスナーポケットx1【内側】ファスナーポケットx1オープンポケットx1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー

商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

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