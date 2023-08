■Borsalino ALESSANDRIA

ボルサリーノ アレッサンドリア ハット

Qualita Superiore

クオリタ スペリオーレシリーズと呼ばれる

上質なフェルト素材を使いた帽子で

非常に柔らかく、折り畳んでバッグに収納もできるほど。

MADE IN ITALY イタリア製

ネイビーカラーで合わせやすく、

使い勝手も良くオススメです!

大きめサイズも◎

丁寧な仕上がり、高級感はさすがの一言に尽きます。

是非、この機会にご検討下さい!

■コンディション

付属品なし。

専用BOXはございません。

着用するつもりでしたので、

内タグも処分してしまいございません。

試着のみになりますが、

保管の際の擦れや、埃の付着、

内張りのシワなどはご了承下さい。

上記から未使用に近いとさせて頂いております。

ご了承の上、ご検討お願い致します。

■サイズ 59㎝

クラウン約12㎝、ブリム約6㎝

個人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 ブランド ボルサリーノ 商品の状態 未使用に近い

