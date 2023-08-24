新品本物 フェンディ バニティ　ズッカ　ミニ ポーチ/バニティ

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〈商品の状態〉

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外側、内側の剥がれあり。

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※画像でご確認ください。

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〈サイズ〉

モモ様専用CHANEL カンボンライン マトラッセ

横 12 縦9 マチ8

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※多少の誤差はご了承ください。

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〈付属品〉

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なし

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東京都公安委員会から古物商許可を得ている査定人、本物査定済みの正規品になります。万が一正規品でなかった場合には返品対応をさせていただきますので評価前にご連絡下さい。すり替え防止の為、商品は細かく記録しております。

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ご覧いただきありがとうございます^ ^ m▪️ご質問は必ずご購入前にコメントください！！▪️先にご購入いただいた方が優先となります！▪️専用ページの作成は行なっておりません。▪️発送はメルカリ便です。週末にご購入された場合発送が遅れることがございます。▪️細かいダメージが気になる方はご遠慮ください。▪️商品ページ／プロフィールをご一読ください。▪️即購入可▪️お値下げ交渉の際はご希望価格をお教えください。〈商品の状態〉外側、内側の剥がれあり。※画像でご確認ください。〈サイズ〉横 12 縦9 マチ8※多少の誤差はご了承ください。〈付属品〉なし※購入時のレシートや証明書等は付きません。〈購入先〉古物商/ブランドリユースショップ/ 質屋/正規店/東京都公安委員会から古物商許可を得ている査定人、本物査定済みの正規品になります。万が一正規品でなかった場合には返品対応をさせていただきますので評価前にご連絡下さい。すり替え防止の為、商品は細かく記録しております。▫️どのような理由でも返品送料はご購入者様ご負担でお願いいたします。▫️商品到着後、1週間以内にお取引完了できない場合にはご購入をお控えください。▫️基本的に土日祝の発送は行っておりません。▫️商品到着後、突然キャンセル申請をされても同意できません。以上、ご納得いただいてからご購入いただきますようお願いいたします。

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