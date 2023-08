メインカラー···ブラック

ナイキ エアフォース1 ×アンディフィーテッド

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

シーン···トレイル/トレッキング

特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)

2020/5月に購入

2年ほど山行で履いていました。

今はvivobarefootを履いているので、出品します。

つま先部分にほんの少し剥がれている部分があります。

ソールの水色のテープ箇所が剥がれていたので、補修してあります。

今まで履いてきて、雨の侵入はありませんでした。

ソールがメガグリップなので、グリップ力は抜群です。

足首までカバーされているので、安心感があっていい靴だと思います。

あとインソールはスーパーフィートを使っていたので、サービスでお付けします。2回くらい使用しました。

何か気になる点があれば、お答えしますので、

是非ご検討お願い致します。

発送は元箱に入れて発送します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 傷や汚れあり

