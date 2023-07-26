【送料込】 Godox ML60 LED ビデオライト60w その他

Godoxの60Wビデオライトになります。

ひできん様専用 ピークデザイン キャプチャー・プロパッド・レンズキットセット

2～3回ほどの使用とテスト使用で美品の部類かと思います。

COMET CL-2500Ⅱ ストロボ電源部

バイカラーではありませんが5600K固定でバイカラーが不要の方には手頃に使用できるかと思います。

モノブロックストロボ Godox AD400Pro 良品



Nikon AF-S 16-35F4G ED VR

通常の照明の他、FXモードもありリモコンもあります。

KOAMTAC KDC20 バーコードリーダー【中古・美品】

（リモコンはバイカラー版と共通の為、色温度設定もありますがこちらは機能しません）

【tetchy 様専用】LUMIX G VARIO 7-14F4.0



Nikon AF ED80-200F2.8D

・写真の取り忘れをしましたが取説も付きます。

TILTAFull Camera Cage for SonyFX3 / FX30

・本体電源ジャック右側に傷のようなものがありますがおそらく保護フィルムの浮きだと思います。

本体、キャップのみ 富士フイルム XF27mm F2.8 R WR



希少★ スリービーチ 超望遠 BIG800 880-1200mm

値下げコメントには対応しませんが売れなければ値下げしていきますのでタイミングにて購入していただければと思います。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Godoxの60Wビデオライトになります。2～3回ほどの使用とテスト使用で美品の部類かと思います。バイカラーではありませんが5600K固定でバイカラーが不要の方には手頃に使用できるかと思います。通常の照明の他、FXモードもありリモコンもあります。（リモコンはバイカラー版と共通の為、色温度設定もありますがこちらは機能しません）・写真の取り忘れをしましたが取説も付きます。・本体電源ジャック右側に傷のようなものがありますがおそらく保護フィルムの浮きだと思います。値下げコメントには対応しませんが売れなければ値下げしていきますのでタイミングにて購入していただければと思います。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】タムロン SP AF90F2.8 DI MACRO(272E)カメラハーネス ダブル BLACKRAPID ブラックラピッドSIGMA MC-11（EFマウントレンズ→ソニー Eマウント）かなり綺麗です！ソフトボックスセット 写真撮影用照明PLAUBEL MAKINA 67 フード プラウベル マキナ ケース付き！