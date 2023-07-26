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【送料込】 Godox ML60 LED ビデオライト60w その他

商品の説明

Godoxの60Wビデオライトになります。
ひできん様専用　ピークデザイン キャプチャー・プロパッド・レンズキットセット
2～3回ほどの使用とテスト使用で美品の部類かと思います。
COMET　CL-2500Ⅱ　ストロボ電源部
バイカラーではありませんが5600K固定でバイカラーが不要の方には手頃に使用できるかと思います。
モノブロックストロボ Godox AD400Pro 良品

Nikon AF-S 16-35F4G ED VR
通常の照明の他、FXモードもありリモコンもあります。
KOAMTAC KDC20 バーコードリーダー【中古・美品】
（リモコンはバイカラー版と共通の為、色温度設定もありますがこちらは機能しません）
【tetchy 様専用】LUMIX G VARIO 7-14F4.0

Nikon AF ED80-200F2.8D
・写真の取り忘れをしましたが取説も付きます。
TILTAFull Camera Cage for SonyFX3 / FX30
・本体電源ジャック右側に傷のようなものがありますがおそらく保護フィルムの浮きだと思います。
本体、キャップのみ　富士フイルム XF27mm F2.8 R WR

希少★ スリービーチ 超望遠 BIG800 880-1200mm
値下げコメントには対応しませんが売れなければ値下げしていきますのでタイミングにて購入していただければと思います。

【美品】タムロン SP AF90F2.8 DI MACRO(272E)

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

カメラハーネス ダブル BLACKRAPID ブラックラピッド

SIGMA MC-11（EFマウントレンズ→ソニー Eマウント）かなり綺麗です！

ソフトボックスセット　写真撮影用照明

PLAUBEL MAKINA 67 フード プラウベル マキナ ケース付き！
Godoxの60Wビデオライトになります。2～3回ほどの使用とテスト使用で美品の部類かと思います。バイカラーではありませんが5600K固定でバイカラーが不要の方には手頃に使用できるかと思います。通常の照明の他、FXモードもありリモコンもあります。（リモコンはバイカラー版と共通の為、色温度設定もありますがこちらは機能しません）・写真の取り忘れをしましたが取説も付きます。・本体電源ジャック右側に傷のようなものがありますがおそらく保護フィルムの浮きだと思います。値下げコメントには対応しませんが売れなければ値下げしていきますのでタイミングにて購入していただければと思います。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【送料込】 Godox ML60 LED ビデオライト60w その他

48分钟前

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a6a5ef
【送料込】 Godox ML60 LED ビデオライト60w その他 【送料込】 Godox ML60 LED ビデオライト60w その他

【Godox正規代理店】Godox ML60 手持ち式LEDビデオライト 60W 5600K CRI96 TLCI97 16グループ 32チャネル LCDスクリーン 8FX照明効果 静音モード 静音ファンモード 撮影補助光（ml60） [並行輸入品]

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【Godox正規代理店】 Godox ML60 LEDライト 60W 5600K±200K色温度 手持ち式LEDビデオライト CRI 96+ TLCI 97+ 輝度調整 静音ファンモード 32チャンネル 16グループ ビルトイン8プリセット照明Fxエフェクト サポートリチウムイオンAC電源付き

【Godox正規代理店】 Godox ML60 LEDライト 60W 5600K±200K色温度 手持ち式LEDビデオライト CRI 96+ TLCI 97+ 輝度調整 静音ファンモード 32チャンネル 16グループ ビルトイン8プリセット照明Fxエフェクト サポートリチウムイオンAC電源付き


Amazon | 【Godox正規代理店】 Godox ML60 LEDライト 60W 5600K±200K色

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GODOX ML60Bi ハンディLEDバイカラー・ビデオライト 60W（日本正規版

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Godox ML60Bi LEDビデオライト 60W 撮影補助光 手持ち式 遠隔操作 二色温度2800K-6500K CRI96+ TLCI97+ 7FX照明効率 静音ファン RC-A6リモコンとバッテリー同梱 AD-S60SソフトボックスΦ60cm付き（ML60Bi+AD-S60S)

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GodoxのML60が超小型の60W大光量LEDライトな上に超静かで使いやすいぞ

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