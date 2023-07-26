【送料込】 Godox ML60 LED ビデオライト60w その他

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48分钟前
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【Godox正規代理店】Godox ML60 手持ち式LEDビデオライト 60W 5600K CRI96 TLCI97 16グループ 32チャネル LCDスクリーン 8FX照明効果 静音モード 静音ファンモード 撮影補助光（ml60） [並行輸入品]
【Godox正規代理店】 Godox ML60 LEDライト 60W 5600K±200K色温度 手持ち式LEDビデオライト CRI 96+ TLCI 97+ 輝度調整 静音ファンモード 32チャンネル 16グループ ビルトイン8プリセット照明Fxエフェクト サポートリチウムイオンAC電源付き
Amazon | 【Godox正規代理店】 Godox ML60 LEDライト 60W 5600K±200K色
【Godox正規代理店】Godox ML60 手持ち式LEDビデオライト 60W 5600K CRI96 TLCI97 16グループ 32チャネル LCDスクリーン 8FX照明効果 静音モード 静音ファンモード 撮影補助光（ml60） [並行輸入品]
GODOX ML60Bi ハンディLEDバイカラー・ビデオライト 60W（日本正規版
Godox ML60Bi LEDビデオライト 60W 撮影補助光 手持ち式 遠隔操作 二色温度2800K-6500K CRI96+ TLCI97+ 7FX照明効率 静音ファン RC-A6リモコンとバッテリー同梱 AD-S60SソフトボックスΦ60cm付き（ML60Bi+AD-S60S)
GodoxのML60が超小型の60W大光量LEDライトな上に超静かで使いやすいぞ