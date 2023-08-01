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若者の大愛商品 NIKE エアジョーダン1 HIGH OG スニーカー

商品の説明

アメリカ在住時に子供用に購入したものの、あっという間にサイズアウトしてしまい、数回しか履いていません。
新品　NIKE　 Air Jordan 1 Mid SE ハイカットスニーカー
購入時に付帯していた2色の靴紐を片方ずつつけておりますが、残りの靴紐も一緒にお付けするので両足の靴紐の色をどちらかに揃える事が可能です。
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箱は紛失しているので代替の靴箱に入れてのお渡しになります。
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サイズはアメリカのキッズサイズの3.5、22.5cmなので、足が小さめの成人女性でも履けるサイズです。
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履き口···紐
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#エアジョーダン
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#セイル/ダーク
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#モカ/ブラック

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商品の情報

商品のサイズ22.5cm
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アメリカ在住時に子供用に購入したものの、あっという間にサイズアウトしてしまい、数回しか履いていません。購入時に付帯していた2色の靴紐を片方ずつつけておりますが、残りの靴紐も一緒にお付けするので両足の靴紐の色をどちらかに揃える事が可能です。箱は紛失しているので代替の靴箱に入れてのお渡しになります。サイズはアメリカのキッズサイズの3.5、22.5cmなので、足が小さめの成人女性でも履けるサイズです。スニーカー型···ハイカット履き口···紐#AIR JORDAN 1 HIGH OG#Sail/Dark Mocha/Black#エアジョーダン#セイル/ダーク #モカ/ブラック

商品の情報

商品のサイズ22.5cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

若者の大愛商品 NIKE エアジョーダン1 HIGH OG スニーカー

6分钟前

若者の大愛商品 NIKE エアジョーダン1 HIGH OG スニーカー

¥14,800 ¥12,580

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