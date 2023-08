【オススメポイント】

■メゾンマルジェラの定番スニーカーとして注目❗️今トレンドのスニーカー❗️

■シンプルなのでコーディネートとして合わせやすい万能かつトレンドを押さえているのでオシャレ度UP❗️

■「ジャーマントレーナー」とは、1970年代~1994年のドイツ軍で実際に採用されていたトレーニングシューズの通称。各ブランドでレプリカを販売。

■レプリカでも1万円前後。本物であれば2万近くで売買されています❗️

■一回のみ室内で着用のためほぼ新品ですがあくまでも中古としてご了承下さい。

【サイズ】

42 (26.5〜27㎝)

※古着であることを前提にご確認、ご検討ください

※靴を買いすぎたため断捨離で出品

グラミチ

ノースフェイス

パタゴニア

コロンビア

ビームス

シップス

ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング

ユニクロ

リー

リーバイス

チャンピオン

gramicci

the northface

columbia

BEAMS

SHIPS

UNITED ARROWS

green label relaxing

UNIQLO

Lee

Levis

champion

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···レザー

管理番号1050

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド グリーンレーベルリラクシング 商品の状態 未使用に近い

