超爆安 シャネル　サテン　ボウバレッタ ヘアピン

日本の正規店で購入しましたが、似たような商品を重ねて購入したため、こちらを手放します。

写真2枚目の通り、正規店購入の刻印がついています。

バレッタには黒のココマークが付いています。

上品でどんなシーンでも使いやすいと思いです。

お店の方からもバレッタは買い付けの少ない商品と聞いておりますので、値下げは考えておりません。

高額商品のため、疑問点は購入前にご質問ください。

リボンとカメリアも同梱予定ですが、カメリアは紙製のため、配送中にへこむ可能性もあります。

気になさる方は購入をお控えください。

紙袋をご希望の方は、配送料の関係で+2000円頂戴します。

—————————

プレコレクション

23P 2023

【ブランド】

CHANEL

シャネル

ヘアアクセサリー

バレッタ

ヘアバレッタ

リボン

ココマーク

CCマーク

【カラー】

ブラック 黒

【素材】

シルク 100%

イタリア製

【状態】

新品 未使用

撮影の為に開封しました

【付属品】

箱、タグ、リボン、カメリア

ショッパー 追加 +2000円

購入前にご連絡ください。

【注意事項】

細かな点が気になる方はご遠慮ください。

ご質問等は購入前にお願いします。

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 新品、未使用

日本の正規店で購入しましたが、似たような商品を重ねて購入したため、こちらを手放します。写真2枚目の通り、正規店購入の刻印がついています。バレッタには黒のココマークが付いています。上品でどんなシーンでも使いやすいと思いです。お店の方からもバレッタは買い付けの少ない商品と聞いておりますので、値下げは考えておりません。高額商品のため、疑問点は購入前にご質問ください。リボンとカメリアも同梱予定ですが、カメリアは紙製のため、配送中にへこむ可能性もあります。気になさる方は購入をお控えください。紙袋をご希望の方は、配送料の関係で+2000円頂戴します。—————————プレコレクション23P 2023【ブランド】CHANEL シャネル ヘアアクセサリーバレッタヘアバレッタリボンココマークCCマーク【カラー】ブラック 黒【素材】シルク 100%イタリア製【状態】新品 未使用撮影の為に開封しました【付属品】箱、タグ、リボン、カメリア ショッパー 追加 +2000円購入前にご連絡ください。【注意事項】細かな点が気になる方はご遠慮ください。ご質問等は購入前にお願いします。

