美品 BALENCIAGA バレンシアガ 22SS LOGO MEDIUM FIT Hoodie バックロゴ刺繍 プルオーバー パーカー です。

メンズ

600583 TLVB8

カラー:ライトグリーン系

サイズ:XS

肩幅 約57cm

身幅 約58cm

着丈 約69cm

袖丈 約57cm

※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。

大きな破損汚れ等なくこれからも愛用していただけます。

AACD加盟店での購入となります、確実正規品ですので、ご安心ください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

