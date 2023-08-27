【爆売り！】 カウレザーロングベスト ベスト

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冠婚葬祭に！横浜高島屋にて5月に購入！フォーマルベストで、男前に！！

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▪ 素材 牛革

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90年フィッシャーマンベストです。

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

限定】カウレザーロングベストMADE IN JAPAN職人による手作り一点一点丁寧に仕上げてくださってますGodofRosesのシャツとの相性抜群裏地なし、薄手のためゴワつかずレイヤードしやすい【BLACK OUT】▪ カラー BLACK▪ サイズ 0身幅 41cm着丈 82cm (1番長い部分)▪ 素材 牛革カラー···ブラック#God of Roses#qalb#真剣佑#ワンオク#oneokrock#三浦翔平#山田孝之#LGB#ミダス#LGB#ルグランブルー#ifsixwasnine#ifsixwasnine#GodofRoses#イフシックスワズナイン#ユリウス#gunda#CATORCE#kmrii#maxsix#memhim#14thaddiction#SHERESPIRIT#hyde#yasu

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

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