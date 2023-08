★美品レベル★ CONTAX コンタックス Sonnar ゾナー T* 180mm F2.8 MMG 大人気 中望遠 レンズ になります♪

★美品レベル★ CONTAX コンタックス Sonnar ゾナー T* 180mm F2.8 MMG 大人気 中望遠 レンズ になります♪●外観● ラバー分白くなっている所がございます。全体的には小スレのみで使用感少なく綺麗な状態と思います♪もちろんベタ付き等はありません! 詳しくは写真にてご確認下さい。●レンズ● 小ホコリと小チリのみあります。個人主観になりますが実写に影響は無いと思います♪●動作● 一連の動作、問題無く動作致します♪●付属品● 前・後キャップになります。検品は個人の主観により違いますので、上記を理由とした返品はお受け致しません。以上をご理解の上、ご購入を検討下さい。返品は初期不良がある場合のみ対応させて頂きます。(商品受取後3日、72H以内)受取通知・連絡後は期間内でも返品無しでお願いいたします。自己紹介・プロフィールもお読み下さいペットもおりませんしタバコも吸いません♪送料も無料で対応させて頂いております。使用に問題はございませんが中古品ですのでご理解よろしくお願い致しますm(__)m ○コンタックスの大人気、中望遠レンズになります♪ MMGタイプの希少品です。よろしくお願いいたしますm(__)m

