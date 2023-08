カラー...ウォッシュブルー

カラー...ウォッシュブルー素材......綿 78% リヨセル 15% ポリエステル 5% ポリウレタン 2%サイズ...31インチウエスト...38.5cm渡り..........28cm裾幅..........16cm股上..........23cm股下..........75cmフロント...ジップフライ※ 平置き採寸 多少の誤差はご容赦ください。※風合はソフトで非常に伸縮性に優れています。※PT TORINOの超人気シリーズ“TRAVELLER”をPT TORINO DENIMに落とし込み、毎シーズン大ヒットを記録している通称“TRAVELLER DENIM”。まるで穿いていることは忘れてしまうかのような高いストレッチ性能です。※サイズ感ですがデニムだと32or33インチでパンツは48を着用しています。こちらは31インチですが82~83cmの自分も最近まで穿いていました。兎に角ストレッチが効いて楽です。※断捨離で出品します。※下記のブランドをお好きな方に!#BOGLIOLI ボリオリ#LARDINI ラルディーニ#TAGLIATORE タリアトーレ#LATORRE ラトーレ#LBM1911 エルビーエム1911#JACOB COHEN ヤコブコーエン#PT TORINO ピーテートリノ#INCOTEX インコテックス#SIVIGLIA シビリア

