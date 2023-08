オリガミプリーツ オールインワン

un3d

アンスリード

とても気に入って購入したのですがあまり着用機会なく出品いたします。

昨シーズン2度着用しました

自宅保管の為、ご理解いただける方でお願いします

小さく折りたたんで発送いたします

定価 51,840円

サイズ38

38

バスト 92cm 肩幅 39cm ウエスト 66-97cm 総丈 145cm 股下 65cm

透け感:ややあり

生地の厚さ:薄手

裏地:あり

伸縮性:なし

素材 表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 原産国 インドネシア

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンスリード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

