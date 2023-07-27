当季大流行 Wasted youth Black eye patch ジャケット Verdy ブルゾン

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こちらはVERDY blackeyepatch wastedyouth コラボのワークジャケットです。

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新宿伊勢丹にて購入した正規品となります。

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バックプリントが刺繍になっています。

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購入元：伊勢丹新宿 Verdy’s Gift Shop

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すり替え防止等の観点から、返品等はお断りしておりますので、ご了承くださいませ。

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ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。こちらはVERDY blackeyepatch wastedyouth コラボのワークジャケットです。新宿伊勢丹にて購入した正規品となります。バックプリントが刺繍になっています。多少の使用感ございます。即日発送❗️■商品名ワークジャケットカラー：ブラックサイズ：Lサイズ購入元：伊勢丹新宿 Verdy’s Gift Shopすり替え防止等の観点から、返品等はお断りしておりますので、ご了承くださいませ。#wastedyouth #girlsdontcry #verdy #nigo #humanmadeverdygirlsdon'tcrywasted youthverdytokyo vitaminZepanese Club ゼパニーズクラブGirls Don't Crygirl’s don’t cryガールズドントクライwasted youth ウエステッドユース大阪IMA:ZINEオオサカイマジンWasted YouthGirls Don't Cry Zepanese clubverdyverdy harajuku dayUNION TOKYOWastedYouthGosharubchinskiy commedesgarçons supureme NikeAdidasadererror vetements rafsimons acoldwall heronpreston ambush alyx paccbet offwhite rickowens jwanderson balenciaga burberry KudosYprojectShopMartine roseNeon sign Jiedasacai unused Sunsea Undercover ComesdesgarconLandlord YojiYamamoto uru MsionMargielaescstudiosDairikuLittlebig KolorColor ttt_mswTaakkCreativedrugstore 好きにオススメです！ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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