コメントなし、即購入OK◎早い者勝ちです♪

【特徴】

インナーベストが着脱可能な2wayチェスターコート。

高級素材の絹(シルク)が使われていて、玉虫色の光沢が贅沢に輝いています。

シェパードチェックのベストが相性よく上品さを演出します。

大きいサイズなのでトレンドを採り入れたゆったりサイズをお楽しみいただけます(^^)

BURBERRY(バーバリー)好きにもお勧めです!

【ブランド】

【レア】高級シルク ウール ベスト着脱 2way シェパードチェック 玉虫色

WAKITAS

#へむへむアパレルの一覧はこちら

■商品概要

カラー : 玉虫色(光沢)

サイズ : L相当

(約)着丈 102cm 肩幅50cm 身幅54cm 袖丈55cm

状態 : B

S 新品、未使用

A 極美品、未使用に近い

AB 状態のいい美品

B 目立った傷や汚れのない全体的に綺麗なお品

BC 多少の傷や汚れはあるが綺麗なお品

C 傷や汚れがあるがまだまだお使い頂けるお品

(自宅保管であることをご理解くださいませ)

☆フォロー割り実施中☆

まとめ買いがお得です!コメントにてご相談ください。他にも魅力的な古着をご用意しております(^^)

【注意事項】

※ 光の加減で実際の色と見え方が異なる場合があります。 ※ 古着である事をご理解頂き、ご購入くださいますようお願い致します。

※出品商品は一点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

※装飾品は付属しませんのでご注意下さい。

#へむへむ古着の良品店

管理番号β

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

