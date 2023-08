⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃

⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃<商品説明>* STUSSY ステューシー*コットン50%ポリエステル50%生地ネルシャツ*カラー パープル系*サイズ:L着丈72 身幅60 肩幅48 袖丈61実寸参考下さい。⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃【OLD STUSSY】オールドステューシー 90s USA製 チェック柄 ワンポインロゴ 長袖シャツ ネルシャツSTUSSYから90s 紺タグ USA製 長袖シャツです。チェック柄に青紫系のカラーリングです。コットン、ポリ混生地ですのでオールシーズン着用可能、コットン100%のアイテムより気持ち厚めの生地感です。襟元の色が薄くなっておりますがVintage物ですので雰囲気があって良い1着です。LサイズですがUSA製ですので着丈身幅がゆったりめ、マニアやファンの方におすすめの逸品です。全て1点物になりどちらも早い者勝ちとなります(><)☆ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃#Takezo@フォロー割 ⇦出品一覧#IGRSOLD VINTAGE STUSSY 黒タグ 白タグ 紺タグ stussy ストリート ドラゴン シャドーマン 女神 花柄 オールドステューシー 山本kid 窪塚洋介 降谷建志 OLD SKATE オールドスケート 裏原 楽器柄 ストライプ 総柄 SSリンク エイプ マイロ センター刺繍 ゲームシャツ ベースボールシャツ オンブレ 宗教柄 中世柄 CROCHET SHIRT 管理No.'221118

テンダーロインまとめ売り②シャンブレーシャツ【M 】ワコマリア レコード アロハシャツナイジェルケーボン メンズ シャツ トップス インディゴ チェック 46 デニム【takuya∞着用】miyagi hidetaka bro shirtsDECHINE BIG OPEN COLLAR SHIRT【希少グラミチ】 GRAMICCI エルボーパッチコットン ネルシャツBurberry / バーバリー ノバチェックシャツ【美品】再構築 AC/DC REASON リメイク加工 チェック シャツ 赤 黒INDIVIDUALIZED SHIRTS 15/32サンサーフ スペシャルエディション フラガール アロハシャツ