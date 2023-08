【超特価sale開催】 コレクション ポールスミス アート 日本製 シャツ タウン シャツ

☑︎商品説明

美品 Sasquatchfabrix. ハーフジップ シンセティックスエード 黒

・上質なコットン100%を使用したアートスティックな絵柄のシャツとなります。

都会の喧騒と趣のある建物が感じられるようなかっこいいデザインです。

シェルボタンを使用してるので、エレガントです。

☑︎サイズ

・肩幅 42

・着丈 74

・身幅 104

・袖丈 62

☑︎使用感/状態

・少し使用感はありますが、使用に問題はございません。

・古着なので神経質な方はご遠慮下さい。

☑︎購入店舗

・on-line shop

☑︎ショッパー/箱の有無

・無し

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミスコレクション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

