注目のブランド REBORN ビキニトップ 水着セパレート

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水着種類···ビキニ

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カラー···オレンジ

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袖丈···袖なし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アンスリード 商品の状態 新品、未使用

タグ付き新品未使用色：オレンジフリーサイズ予約で即完売した人気商品です！別のものを買ってしまったのでこちらは未使用のうちにお譲りします。夏のお洋服のインナーとしても使えます。チラ見せしても可愛いです。※同じ柄のボトムスとセットでしたら500円お値引きします。自宅クローゼットにて保管しておりますこと、出品に際し検品してございますが、素人でございますゆえ、デパートやショップの様な完璧を求められる方、ジャッジの厳しい方、神経質な方はご購入をお控えください。水着種類···ビキニカラー···オレンジ袖丈···袖なし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アンスリード 商品の状態 新品、未使用

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