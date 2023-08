流行に Patagonia パタゴニア　スノーボード　ウエア その他

Patagonia Insulated Snowbelle Pants

インサレーテッド スノーベル パンツ

ウィメンズ Sサイズ (日本サイズM相当)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 未使用に近い

Patagonia Insulated Snowbelle Pantsインサレーテッド スノーベル パンツ ウィメンズ Sサイズ (日本サイズM相当)紫がかった紺色 裾が少し広がっている綺麗なラインのブーツカットです。一回短時間のみ使用ダメージや汚れはなく、使用感も感じない程の美品だと思います。ホームクリーニング済スノーボード スキー スノー ウエア ウェア紺 紫カラー···ネイビーパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地シルエット···ブーツカット股上···レギュラー季節感···冬

