sacai × Nike Zoom Cortez "White and University Red”

Maison Margiela 22 メゾンマルジェラ 20SS足袋 ペイント

サカイ ナイキ ズーム コルテッツ ホワイトアンドユニバーシティレッド

コンバース アディクト ジャックパーセル 28cm



ナイキ エアジョーダン1 ロー OG "ブラック アンド ダークパウダーブル

複数回使用しました。

ニューバランス M1300JP 2010年製 25 40

箱なし・タグ無しのため、現状渡しになります。

ルカ1 luka1 PF

現状の写真を掲載していますので写真参照願います。

【新品】ナイキ エアフォース1 黒 CW2288-001 26.5cm



the apartment別注 new balance ML801GTX

右足かかと部分に若干の汚れがあります。

Supreme Vans Era Motion Logo Black



★GUCCI★スニーカー★38/5

・サイズ:30 US12

ナイキエアマックス ウォンナン/グレー



希少 NewBalance NUMERIC NM379 CHALLENGER

・値下げ交渉不可

値下げ↓[新品未使用]ニューバランス NB ヌメリック NM272BAB

購入希望の場合金額の提示をお願い致します。

完売品 ナイキ エアフォース1 '07 LV8 レッド 28㎝ US10

過度な値下げ要求には返答致しません。

エアマックス95 超人気モデル‼️入手困難サイズ‼️28cm

・当方の出品は全てSNKRSで購入しています。

常田大希 atmos adidas Originals 27.5 スニーカー



レア! NIKE × DJ Clark Kent

家財処分のためスニーカーを大量出品しています。

Oakley Factory Team Ostrich Black 25.5cm

是非他の出品も閲覧ください。

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

sacai × Nike Zoom Cortez "White and University Red”サカイ ナイキ ズーム コルテッツ ホワイトアンドユニバーシティレッド複数回使用しました。箱なし・タグ無しのため、現状渡しになります。現状の写真を掲載していますので写真参照願います。右足かかと部分に若干の汚れがあります。・サイズ:30 US12・値下げ交渉不可購入希望の場合金額の提示をお願い致します。過度な値下げ要求には返答致しません。・当方の出品は全てSNKRSで購入しています。家財処分のためスニーカーを大量出品しています。是非他の出品も閲覧ください。

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

KOBE4 Protro Undefeated Black Mamba 26.5新品未使用 AIR MAX ZERO QS 26.0cm イエロー【希少 入手困難】 アディダス サンバ SAMBA OG B75807ニューバランス M990 GY2 スニーカー アメリカ製 28アディダス GAZELLE サイズ28.5cm【新品未使用】adidas SAMBA サンバ 27.5㎝off-white × NIKE AIR FORCE 1 BLACK 国内正規品シュプリーム × ナイキ エアフォース1 ロー "ブラック"