エルメス HERMES メンズサンダル ガブリエル ヴォー・ヴェロア 42 新品未使用

メンズサンダル ガブリエル ヴォー・ヴェロア

420 -V1 VERT TOUNDRA

ヴェール・ツンドラ

国内エルメスブティックにて購入 新品 未使用

H231738ZH

定価¥165000

ご覧いただきありがとうございます

付属品

袋、オレンジボックス、リボン

サンダル

ヴォー・ヴェロア

洗練されたフォルム

《ケリー》バックルに際立つアッパー

エレガントな夏の装いを演出

イタリア製

製品詳細

ソール:レザー(黒) インサート:ゴム(黒)

エッジ:レザー(黒)

バックル:メタル パラディウム仕上げ

インソール/ライニング:カーフ(黒)

ジャコメッティ

現物はiPhoneにて撮影しています。そのため、色味が非常に不安定になっている場合がございます。

公式画像の色合いが一番実物を肉眼で見たときに近いので、ご参考ください。

新品未使用でございますが一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いします

モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります

気になることがあれば、ご納得いただくまでお気軽にお尋ねください。

コメントにてお問い合わせ中であっても、メルカリのシステム上、購入手続きをされた方が優先となります

都合により、予告なく削除する場合がございます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

