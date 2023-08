品名:アディダス / メキシカーナプロトタイプ

カラー:ビビッドグリーン

品番:GY7449

サイズ:27.5cm

状態:新品未使用品

END当選品

国内未展開モデル

タグ、付属のシューレース、箱等の付属品はすべて揃っています。

※トラブル防止のため発送後のキャンセル、返品は如何なる理由でもお受けできません。またNC/NRでお願い致します。

【商品説明】

アディダス メキシカーナ プロトタイプ "ビビッド グリーン"

絶妙なカラーブロッキングの新作が登場!adidas Mexicana Prototype "Vivid Green"(アディダス メキシカーナ プロトタイプ "ビビッド グリーン")が海外2023年2月24発売から!

今回登場するのは、アディダスのメキシカーナがリリースされる前のプロトタイプをベースにした一足だ。アッパーをグリーンカラーのスウェード素材で構築し、シュータン、ライナー、サイドのロゴにブラックのアクセントを加えたデザイン。切りっぱなしのシュータンやシルバーのラベルなど、オリジナルには見られないディテールが施されている。

メキシカーナが誕生したのは1970年。同年開催されたメキシコワールドカップに因んでモデル名が名付けられた。60年代後半に登場したアディダスのスポーツシューズ・Gazelle(ガゼル)のシルエットを採用しており、2021年に復刻したことでコアなファンから再注目されている。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

