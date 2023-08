お値下げ大歓迎中です♪

お値下げ大歓迎中です♪================Max Mara WEEK END LINE マックスマーラ ウイークエンドラインロングワンピース ショッキングピンクバンドカラー ノーカラー 40マックスマーラウィークエンドのシャツワンピースです。鮮やかなピンクのお色が夏にぴったり◎素材は上質なブルガリア製のコットン100%ハリのあるさらりとした肌当たりの良い着心地です。贅沢にギャザー入りの生地を使っているため、歩くたびにふわりと揺れるのフレアシルエットが素敵です。付属のリボンでウエストマークでキュッとスタイルよく見えます。数回着用した程度の綺麗な状態です。自宅洗いokなのも安心かと思います。ゆったりとしたオーバーサイズなシルエットですので、リラックス感がある着こなしができる一着になっています。お探しの方はぜひどうぞ。✿サイズ 40(ゆったりめです)〇肩幅: 約 48.5cm (ドロップショルダー)〇袖丈 : 約 21.5cm〇身幅 : 約 53.5cm〇着丈 : 約 131cm※計測値の多少の誤差はご了承ください✿素材 ブルガリア製 綿/コットン100% ※とても綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません。========▼ワンピースは▼#mashiroのワンピース一覧▼商品一覧は▼#mashiroの商品一覧========即購入OKです。フォロー割&まとめ割もしています。カラー...ピンク柄・デザイン...無地袖丈...五分袖季節感...春、夏、秋

