大きいサイズですのでメンズでも着用可能です(M-L相当)【ブランド】DUVETICA デュベティカ【カラー】ブラック 黒系【サイズ】(表記)44平置き実寸サイズ肩幅:46cm(肩縫い目を直線で計測)身幅:51cm(脇付け根から脇付け根まで)着丈:67cm(首肩付け根から裾下)袖丈:60cm(肩縫い目から袖先)若干の誤差はご了承くださいませ付属品:なし目立つキズや汚れはなく全体的にキレイです0802-935※記載がない限り箱など付属品はありません。※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい※リユース品にご理解のない方、新品並みを求める方など中古取引の認識のない方はご遠慮下さい※中古・保管品のため画像で状態をよくご確認ください。※サイズによっては折りたたんでの発送となります。【購入先】古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入全て真贋鑑定済みの商品になります当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません他アウターは #ベルクラレディースアウター他同ブランドは #ベルクラデュベティカ

