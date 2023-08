【即納】 コールマン エアーベッド ×２+電動ポンプ　アドベンチャーエクストラデュラブル 寝袋/寝具

コールマンのエアーベッドです。

4人で寝てもしっかりしていて寝心地良かったです。

空気圧ですが、電動ポンプで入れた後に、空気入れで最後の仕上げをしてました。硬さも十分です。

キャンプで2,3回使用しただけです。

一日空気を入れておきましたが空気抜けとかも一切ありませんでした。

よろしくお願いいたします!

【コールマン coleman アドベンチャーエクストラデュラブルエアーベッド 2セット】

■軽量でパンクに強いダブルレイヤー構造の、車中泊とかキャンプに適したエアーベッド。

■20cmの厚みで下の凹凸を吸収してフラットな状態で快適睡眠

■生地は伸びにくく、破れにくいPUNCTURE GUARD(TM) *

*同サイズのコールマン社製エアーベッド比:*47%パンク性能アップ*25%強度アップ *18%軽量化

使用時:約198×148×20(h)cm

収納時:約36×30×14(h)cm

材質:70Dポリエステル、PVC

仕様:ダブルロックバルブ、ロール式収納

定価:10,230円(税込) ×2

【電動ポンプ】

乾電池仕様の コンパクトな電動ポンプ

単1乾電池4本で使用可能

注入&排出が可能

サイズ:約19×9×11(h)cm

重量:約330g

材質:ABS、他

使用電源: アルカリ単一形乾電池×4本(別売)

【INTEX(インテックス) 空気入れ ハイアウトプットハンドポンプ】

製品サイズ:(約)本体/高さ47.5×幅20.5×奥行11.5cm、ホースの長さ/103cm

製品重量:(約)995g

材質:プラスチック

エアーベッドやボートや大型の空気ビニール商品に最適。

ポンプを押すと引くのダブルアクションで快適に空気を入れられます。

4種類のノズル付です。

本体は丈夫なプラスチック製。

アウトドア用寝具...寝袋・シュラフ

シーズン...オールシーズン

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

