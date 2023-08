2022年最新入荷 LiSA 紅蓮華 炎　アナログ　レコード　12インチ　鬼滅の刃 邦楽

ご覧頂きありがとうございます。プロフィールもご覧頂きますようお願い致します。

【ジャパレゲLP】プシン ソルジャー



ジャンプで掲載されていた大人気漫画鬼滅の刃の主題歌紅蓮華、映画無限列車の炎が収録された贅沢な一枚です。

⬛︎収録内容

•A面

1.紅蓮華(作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:江口亮 )

2."PROPAGANDA"(作詞:日高央 作曲:PABLO a.k.a. WTF!? 編曲:PABLO a.k.a. WTF!? )

3.やくそくのうた(作詞:田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:江口亮 )

4.紅蓮華 -TV ver.-

•B面

1.炎(作詞:梶浦由記、LiSA 作曲:梶浦由記 編曲:梶浦由記)

2.ロストロマンス(作詞:LiSA 作曲:SHO from MY FIRST STORY 編曲:SHO from MY FIRST STORY)

3.Leopardess(作詞:金井政人(BIGMAMA) 作曲:大西克巳 編曲:江口亮)

4.My Friends Forever(作詞:松原さらり 作曲:Hi-yunk (BACK-ON) 編曲:Hi-yunk (BACK-ON))

状態は新品未開封となりますが、1度人の手に渡った物ですので神経質な方は恐れ入りますがご購入はご遠慮下さい。

納得の上でのご購入をお願い致します。

不明点がありましたらお気軽にご質問下さい。

※

竈門炭治郎

煉獄杏寿郎

我妻善逸

胡蝶しのぶ

嘴平伊之助

アニメ

アニソン

集英社

約束のネバーランド

ドラゴンボール

ナルト

ワンピース

ONE PIECE

遊郭

刀鍛冶

宇髄天元

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

