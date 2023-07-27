第一ネット 未使用 美品 ステラマッカートニー タイニー ファラベラ ショルダーバッグ

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"ご覧頂きありがとうございます。ステラマッカートニーファラベラ タイニートート Stella McCartneyサイズ：約19.5*17.5*5.5cm持ち手: 約14cmショルダー長さ:約105cmチェーンの取り外しは出来ません。マグネット開閉、内側オープンポケット×1材質：FAUX LEATHER （合成皮革）付属品：カード類、保存袋即購入大丈夫です。ご不明点等ございましたら、お気軽にご質問ください。※海外並行輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。※ご了承いただけましたらご購入お願い致します。#ステラマッカートニー#トート#チェーン#ゴールド#タイニー#人気"

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