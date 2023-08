【限定品】 エア 【新品】24㎝　ナイキ マックス "アニマルプリント" GS 90 スニーカー

【新品】NIKE AIR MAX 90 LTR GS "ANIMAL PRINT"

ナイキ エア マックス 90 LTR GS "アニマル プリント"

カラー:ライトアイアンオール/サミットホワイト/ブラック/ユニバーシティレッド

サイズ:GS US6Y 24㎝

アニマルプリントやスネークスキンを配したユニークなエア マックス 90が登場予定。光沢あるグレーのメッシュアッパーにヘビ柄、ゼブラ柄のオーバーレイ、ヴァンプにはヒョウ柄、内側にはスネークスキを採用、シュータン、インソールには他パックと共通のロゴが施されています。足元はセイルカラーのミッドソール、レッドのエアユニットをあしらいスタイルを完成。

※必読 ※

エアマックスシリーズでよくある事ですがミッドソールの作りが粗いです。下記をよくご確認ください。

■右側:ノリのはみ出しにより滲んでる部分がございます。凄く細かな穴がございます(画像6)

赤の部分に若干の剥がれ、凄く細かな穴がございます(画像7)

■左側:細かな穴、微かな色移りなどございます(画像8.9)

■■画像にてよくご確認をお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。

■国内オンラインで購入した正規品です。ペーパーレスにより納品書はございませんが自身が購入した確実な正規品ですのでご安心ください。

コメなし即購入OKです。

値下げは対応しておりませんのでご理解ください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

