贈り物 桜井着 半世紀へのエントランス ジレ 新品 ミュージシャン

ご覧いただきありがとうございます。

【新品】ELLEGARDEN×ONEOKROCK ライブグッズ



こちらは半世紀へのエントランスにて桜井さんが

着用されていたジレになります。

ライブ後、一目惚れし購入しましたが断捨離の為

泣く泣く出品いたします。

コレクションにしておりましたので着用せず

保管しておりました。

同サイズは現在完売しております。

サイズ48

身幅49cm

総丈62.5cm

