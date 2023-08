テーラーメイドのぶっ飛びフェアウェイウッド、ステルスプラス5W(19°)のヘッド単品です。

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 やや傷や汚れあり

テーラーメイドのぶっ飛びフェアウェイウッド、ステルスプラス5W(19°)のヘッド単品です。ガラスコーティング済ソールとフェースには通常使用によるすり傷が少しみられますが、クラウンはきれいな状態です。画像でご確認ください。全体的には程度良好だと思います。お安くどうぞ。※他サイト(オークション・フリマアプリ等)でも同時出品しておりますので早い者勝ちとさせていただきます。ご了承ください。Taylormade Stealth PLUS

美品!ディアマナ TB60(S)ドライバー用シャフト ブリヂストン純正スリーブ付【ガラスコーティング】◆テーラーメイド◆ステルスプラス◆5W◆19°◆ヘッド単品【値下げ】アッタスジャック 5S テーラーメイドスリーブ付ベンタス ブルー 6S テーラメイドスリーブ付アッタスキング ATTAS KING 5X コブラスリーブ付パラダイムドライバー リミテッドエディション[新品] G425 LST ドライバー