新しいコレクション レーザーディスク　約729枚　LDプレーヤー　パイオニア　LD-S1 その他

コレクションの整理の為に泣く泣く出品しました。

長年コツコツと大切に集めてきたモノなので、好きな方にお譲りできたら嬉しいです。

数が膨大な為、タイトルの起動確認はできない事をご理解頂ける方にご検討頂ければと思います。

LDディスクの枚数を数えてみましたが、量が膨大なので多少の誤差があるかもしれません。

タイトルをデータベース化して写真にアップしていますので、参考までにご確認下さい。

写真の8枚目は、映画以外のタイトルをまとめた棚だったので、データベース化はしていません、写真のタイトルリスト+45枚=商品名の枚数となります。

タイトルがダブっているモノは種類違いだと思います。

LDプレーヤーの動作も確認済みです。

配送方法は未定ですが、送料はこちらで負担させて頂きますので、よろしくお願いします。

また、タイトルリストの中から単品でお取引希望の品がございましたら交渉可能なので、コメント欄からご相談下さい。

※以下のタイトルはすでに売却済みなのでご注意下さい。写真のタイトルリストには記載されています。

アンタッチャブル

シザーハンズ

ジュラシックパーク

セブン

天使にラブソングを

〃 2

トイストーリー

トゥルーマン・ショー

ニューシネマパラダイス

バックドラフト

羊たちの沈黙

ミッドナイトラン

レオン

アイアンイーグル

ウォーゲーム

オーバーザトップ

スペースキャンプ

フェノミナ

マネキン

マネキン2

人喰族

チャイルドプレイ

チャイルドプレイ2

チャイルドプレイ3

ナイスガイ

ファイナルプロジェクト

サンダーアーム

レッドブロンクス

デッドヒート

炎の大捜査線

13日の金曜日

13日の金曜日 完結編

兜

デモンズ

タートルズ1,2

バタリアン1,2

バックトゥーザフューチャー1,2,3

ザ•グリード

デビルゾーン

スモールソルジャーズ

オーメン1,2

グレムリン1,2

リターントゥオズ

スターウォーズ

スターウォーズ STEIKES BACK

スターウォーズ

エピソード1

スターウォーズ ジェダイの復讐

スーパーマリオ

ブロブ

マスターズ

ベビーキョンシー

スーパーキャリア 2 - 4

恋は嵐のように

不思議の海のナディア

メンインブラック

パルプフィクション

ナチュラルボーンキラーズ

悪魔のいけにえ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

