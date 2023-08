【ITEM DETAIL(商品詳細)】

推定90年代頃、アメリカ製のスウェットのご紹介です。

ヴィンテージスウェットでも人気の高い、動物がプリントされた1着。

ヴィンテージスウェットでも評価の高い “JERZEES” 製のボディを採用。

春・秋には1枚で主役として着用するのが良いかと思います。

【MEASUREMENT(実寸サイズ)】

表記: XL

肩幅: 63cm

身幅: 62cm

袖丈: 53cm

着丈: 63cm

※多少の誤差はご了承下さい。

【CONDITION(状態)】

ヴィンテージ品となりますので使用感はございますが、目立ったダメージは見受けられません。

CONDITION LANK: A

S: 新品未使用(デッドストック)

A: 汚れやダメージが見受けられず、又あった場合でも目立ちにくいもの

B: 着用感が少なく、汚れやダメージが気にならないもの

C: 着用感があり、汚れやダメージが見受けられるもの

D: 汚れやダメージが目立ち、着用に支障のあるもの

※ コンディションランクにつきましては、あくまで目安程度でのご参考をお願い致します。

※ ユーズド・ヴィンテージ品である為、文章に記載のないダメージ・汚れがある場合がございます。

———————————————————-

【COUNTRY(生産国)】

アメリカ

【COLOR(カラー)】

グレー

【MATERIAL(生地)】

コットン 50%

ポリエステル 50%

———————————————————-

当ショップで取り扱っている商品は全てUSED品となります。

新品をお求めの方や過度な神経質の方は、ご購入をお控え下さいますようお願い致します。

ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さいませ。

french Vintage(フレンチビンテージ)

french Antique(フレンチアンティーク)

military Vintage (ミリタリービンテージ)

Euro Vintage (ユーロビンテージ)

Grandpa Shirt(グランパシャツ)

Lesca Vintage(レスカビンテージ)

アメリカ軍

チェコ軍

フランス軍

スウェーデン軍

イギリス軍

カナダ軍

アドルフラフォン

モンサンミッシェル

モールスキン

Burberry

一枚袖

バブアー

m47

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

