割引クーポン Fabius Sugel "Aschenputtel" 版画

Fabius Sugel

Fabius Sugel "Aschenputtel"

"Aschenputtel"

ファビウス クーゲル

日本には殆ど紹介されていないダリと同時代のドイツ語圏アーティスト。

1843年版グリムのシンデレラ"Aschenputtel"から。世界的童話シンデレラをシュールレアリスムの衝撃的視点。

360×270

facsimile Ver.

Grimm - Gugel, Fabius von

Aschen-Brödel oder der verlorene Schuh. Zu dem Märchen "Aschenputtel", nacherzählt von der

Brüder Jakob und Wilhelm Grimm.

München: Moos, 1965.

With 30 plates mounted on green card-board. Original green cloth with original

illustrated dust-jacket.

With symbolic illustrations to Grimm's fairy tale in the style of Salvador Dali or the Surrealists.

自宅保存

その他気付かない細かなところは

中古品である事ご理解の上

ご容赦ください

#海外ブランド雑貨

#シュールレアリスム

#リトグラフ

#版画

Fabius Sugel "Aschenputtel"

#ダリ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

