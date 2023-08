超大特価 Nine Inch Nails ロンT 長袖 Tシャツ ナインインチネイルズ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

【プロフ必読】

エンジニアードガーメンツ バスクシャツ PC stripe Jersey XS



ナインインチネイルズ

ザ・ダウンワードスパイラス

The Downward Spiral ロンT 長袖

サイズ:表記無し(L-XL)

着丈:約68cm・身幅:約57cm・肩幅:約57cm・袖丈:約55cm

※素人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい

4面プリントで良柄です

ボディにはピンホールや解れなどの損傷はありません

太リブで状態も良く、色落ち少なく状態は良いと思います(画像参照)

古着に慣れている方なら問題なく着用して頂けると思います

バンドTのusedにご理解の無い方のご購入は呉々も御遠慮願います

他でも出品している場合があり突然削除する場合があります

Nirvana/Red Hot Chili Peppers/Sonic youth/Dinosaur Jr.

Sebadoh/Metallica/RAGE against THE machine/L7

soundgarden/BEASTIE BOYS/Green day/nofx/nine inch nails

pearl jam/janes addiction/Alice in chains/2pac/public enemy

wutang/bad brains/mudhoney/smashing pumpkins/Siouxsie and the banshees/90s/00s/patra/tupac shakur/snoop dogg/dr dre/eminem/ice cube

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

