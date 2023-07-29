種類豊富な品揃え LiSA 紅蓮華 炎　アナログ　レコード　12インチ　鬼滅の刃 邦楽

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井上陽水 レコード 29枚まとめ ydd0320-19



BASI 切愛 lp

ジャンプで掲載されていた大人気漫画鬼滅の刃の主題歌紅蓮華、映画無限列車の炎が収録された贅沢な一枚です。

☆限定盤☆【LP】坂本龍一/愛の悪魔（TFJC-37501）



加藤和彦 / PAPA HEMINGWAY レコード

⬛︎収録内容

星野源 桜の森 アナログ盤

•A面

希少!! 初回見本盤 ブラッククリアーレコード BOOWY ぼうい 氷室狂介

1.紅蓮華(作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:江口亮 )

ザ・バロン／恋の億万長者 見本盤

2."PROPAGANDA"(作詞:日高央 作曲:PABLO a.k.a. WTF!? 編曲:PABLO a.k.a. WTF!? )

超名盤！山下達郎 season's greetings レコード

3.やくそくのうた(作詞:田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:江口亮 )

Superfly12インチアナログ『Dancing On The Fire』

4.紅蓮華 -TV ver.-

audio-technica レコードプレーヤー AT-LP2022



【名盤】七尾旅人 やけのはら Rollin' Rollin' アナログレコード盤

•B面

椎名林檎 無罪モラトリアム 180g重量盤LP

1.炎(作詞:梶浦由記、LiSA 作曲:梶浦由記 編曲:梶浦由記)

【再値下げ】TSUNAMIアナログ版(レコード)

2.ロストロマンス(作詞:LiSA 作曲:SHO from MY FIRST STORY 編曲:SHO from MY FIRST STORY)

STRAIGHT AHEAD パンクオムニバスLPレコード アナログ

3.Leopardess(作詞:金井政人(BIGMAMA) 作曲:大西克巳 編曲:江口亮)

カネコアヤノ LP3枚セット 状態良好 レコード 燦々 祝祭 よすが

4.My Friends Forever(作詞:松原さらり 作曲:Hi-yunk (BACK-ON) 編曲:Hi-yunk (BACK-ON))

サザン ステレオ太陽族I'MAMAN様専用



中森明菜／「少女」など12インチシングルレコード

状態は新品未開封となりますが、１度人の手に渡った物ですので神経質な方は恐れ入りますがご購入はご遠慮下さい。

杏里 timely! cool bikini LP セット売り

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宇宙戦艦ヤマト レコード



kroi レコード

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LUNA SEA STYLE LP レコード



【山下達郎】LPレコード 「SPACY」

※

風鈴 Fulin' Feelin' 見本盤LPレコード

竈門炭治郎

KANDYTOWN "4LP"

煉獄杏寿郎

坂本龍一 12 初回アナログ盤 自筆スケッチ 譜面プリント リーフレット付き

我妻善逸

LiSA 紅蓮華 炎 アナログ レコード 12インチ 鬼滅の刃

胡蝶しのぶ

【美品】LP レコード 中島美嘉 LOVE

嘴平伊之助

【専用です】椎名林檎 勝訴ストリップ レコード

アニメ

山口百恵 直筆サイン入り LPレコード ヒット全曲集 1974年 アイドル

アニソン

KANDYTOWN LASTALBUM レコード 新品未使用

集英社

ミッシェルガンエレファント THEE GREATST HITS レコード

約束のネバーランド

X VANISHING VISION、レコード、XJAPAN

ドラゴンボール

沢田研二 カセット 比叡山フリーコンサート

ナルト

HIPHOP レコード12枚

ワンピース

【ち様専用】アンフィビアンの原型バンドのデモテープ！

ONE PIECE

新品 幽☆遊☆白書 25th Anniversary Single LP

遊郭

山下達郎 RIDE ON TIME LPレコード

刀鍛冶

海のトリトン／『海のトリトン』アナログ30㎝ＬＰレコード ＯＳＴ盤

宇髄天元

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。プロフィールもご覧頂きますようお願い致します。ジャンプで掲載されていた大人気漫画鬼滅の刃の主題歌紅蓮華、映画無限列車の炎が収録された贅沢な一枚です。⬛︎収録内容•A面1.紅蓮華(作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:江口亮 )2."PROPAGANDA"(作詞:日高央 作曲:PABLO a.k.a. WTF!? 編曲:PABLO a.k.a. WTF!? )3.やくそくのうた(作詞:田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:江口亮 )4.紅蓮華 -TV ver.-•B面1.炎(作詞:梶浦由記、LiSA 作曲:梶浦由記 編曲:梶浦由記)2.ロストロマンス(作詞:LiSA 作曲:SHO from MY FIRST STORY 編曲:SHO from MY FIRST STORY)3.Leopardess(作詞:金井政人(BIGMAMA) 作曲:大西克巳 編曲:江口亮)4.My Friends Forever(作詞:松原さらり 作曲:Hi-yunk (BACK-ON) 編曲:Hi-yunk (BACK-ON))状態は新品未開封となりますが、１度人の手に渡った物ですので神経質な方は恐れ入りますがご購入はご遠慮下さい。納得の上でのご購入をお願い致します。不明点がありましたらお気軽にご質問下さい。※竈門炭治郎煉獄杏寿郎我妻善逸胡蝶しのぶ嘴平伊之助アニメアニソン集英社約束のネバーランドドラゴンボールナルトワンピースONE PIECE遊郭刀鍛冶宇髄天元

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ムスヒ"2LP" EVISBEATSサイン入りMomi Nakamura Emi アナログ廃盤RHYMESTER ＆ PUSHIMそして誰もが歌い出す DJHAZIME