FERNANDES ZO-3 レッド

フェルナンデス アンプスピーカー内蔵ギター

専用ソフトケース付属

【クリーニング内容】

・出品前に全体的なクリーニングしております。

指板(フィンガーボード)/フレット/弦:レモンオイルで清掃/コーティング済み

ネック/ボディ塗装部分:Ken Smith Pro Formula Polishでツルツル/ピカピカにしました。

・弦はそのまま

・接点復活剤で接続部などを清掃済み

【動作確認内容】

・電池、シールドを繋いで問題無く音出し出来ました。

・演奏時ガリ無く問題無くご使用出来ます。

・ネックに順反りしています。

・内蔵アンプ動作確認しました。

・重量:約3.1㎏です

・カラーは赤系です

・フレット残量はあり、一部のフレットに錆が少しあります。

・ナット幅は約42mmです

・塗装に割れ/剥離があります(写真参照)

・ハードウェアに少しだけサビがあります

内蔵アンプ、外部アンプ、音が出ることを確認しております。

演奏時しっかりと音が出力されますのでご安心くださいませ!

【付属品】

・ギター本体

・ソフトケース(純正ではありません)

【オプション】

ご希望の方は追加料金(+600円)で新品の弦に張り替え致します。

(弦を緩めて発送致しますので到着後はチューニングをお願い致します)

張り替え予定の弦

ERNIE BALL 2221 エレキギター弦 (10-46) REGULAR SLINKY

ご自身で張り替えをされる方は新品未開封の弦も(+800円)でお付け出来ます。

ご購入前にお問い合わせください。

何卒ご検討の程宜しくお願い致します。

検索用

#FERNANDES

#フェルナンデス

#ぞーさん

#ゾウサン

#アンプ内蔵

#ミニギター

商品の情報 ブランド フェルナンデス 商品の状態 やや傷や汚れあり

