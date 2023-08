90's チャンピオンのリバースウィーブスウェットパーカです。目無し、ダートマスカラーの深緑、Lサイズの割に大きめで着丈長めの貴重な一品だと思います。

詳細は下記の通りです。

カラー: 深緑

サイズ: L

肩幅57

身幅62

袖丈66

着丈72

素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。

随所にシミ汚れ、ペンキや接着剤?の跡、穴あき、ダメージがありますが問題なく着用できます。コンディションについて画像をご確認いただきたいのですが、画像に載せきれなかった箇所もあります。

ダメージ品がお好きな方には抜群の雰囲気だと思います。

ビンテージ古着にご理解のある方のみご購入を検討くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 傷や汚れあり

