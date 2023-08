カラー···ブルー(グレーに近い)

ボリオリのSOHOジャケットになります。

カジュアルにもビジネスにもどちらも使いやすいので重宝します。

また、コットン100%のデニムの様な色、質感の生地を使用しており、一年中使い回しが効きます。

定価13万円ほど

サイズ50

着丈約74cm肩幅約46cm身幅約55cm袖丈約65cm

本切羽なので袖捲りも可能です。

数回着用で多少の使用感はありますが特筆すべきダメージや汚れのない美品です。

胸ポケットのチーフは付きません。

折り畳んで発送させていただきます。

カラー···ブルー(グレーに近い)ボリオリのSOHOジャケットになります。カジュアルにもビジネスにもどちらも使いやすいので重宝します。また、コットン100%のデニムの様な色、質感の生地を使用しており、一年中使い回しが効きます。定価13万円ほどサイズ50着丈約74cm肩幅約46cm身幅約55cm袖丈約65cm本切羽なので袖捲りも可能です。数回着用で多少の使用感はありますが特筆すべきダメージや汚れのない美品です。胸ポケットのチーフは付きません。折り畳んで発送させていただきます。

