全ての MARNI マルニ　Tシャツ　水彩画 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

マルニのTシャツです。
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33000円ほどでバイマにて購入。
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175cm60kgですが、少しサイズに余裕を持って着ることができました。
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着丈72cm 肩幅52〜54cm 袖丈24〜26cm
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素人の採寸なので、誤差あるかと思います。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|マルニ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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マルニのTシャツです。サイズはM〜Lの間。33000円ほどでバイマにて購入。3回だけ着ました。希望価格はコメントへお願いいたします。175cm60kgですが、少しサイズに余裕を持って着ることができました。着丈72cm 肩幅52〜54cm 袖丈24〜26cm素人の採寸なので、誤差あるかと思います。ご理解お願いいたします。marniマルニitaliaitalyイタリアmilanoミラノトートバッグトートバッグショルダーバッグショルダーサフィアーノムゼオmuseoamiriauralee/sacai/bed j.w ford/needles/sasquatchfabrix/martin margiela/edwina horl/uru/sunsea/ethosens/essay/neon sign/facetasm/yaeca/unused/acne studious/wackomaria/name/STUDIOUScontena storecontena vintagejohn lawrence sullivanSUNSEA サンシー COMOLI コモリ UNUSED アンユーズドNEAT ニート Graghpaper グラフペーパー YAECA ヤエカcrepscule クレプスキュール DIGAWEL ディガウェルhender scheme JieDa ジエダ LITTLEBIG リトルビッグ Wrangler ラングラーNEON SIGN ネオンサイン DAIRIKU ダイリク KAIKO カイコーSHINYA KOZUKA シンヤコズカ toironier トワロニエplannel フランネル KHOKI コッキ ALLEGE アレッジKIJIMA TAKAYUKI キジマタカユキ kolor カラー ATHA アタJIL SANDER ジルサンダーFUMITO GANRYU フミトガンリュウ kudos クードスYUKI HASHIMOTO ユーキハシモト doublet ダブレット SOSHIOTSUKI ソウシオオツキRYO TAKASHIMA リョウタカシマ SEEALL シーオールPLAY COMEE des GARCONS コムデギャルソン
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|マルニ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし