人気を誇る アディダス　ACミラン 92-93 新品タグ付き ウェア

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商品の情報 ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

アディダス ACミラン 92-93 HOME長袖 デッドストックサイズM実寸身幅51cm着丈64cm新品未使用でタグ付きですが、30年前の物ですので保証はできません。返品、キャンセル等はお断りします。古着にご理解ある方、よろしくお願い致します。

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