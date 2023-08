卸し売り購入 mk2アイアン zx5 5-pw 5.5 プロジェクトx 6本セット クラブ

新品購入後、2ラウンド使用しました。

飛距離が合わない為、売りに出します。

◆現在こちらのアイアンは非常に人気でカスタムの納期が大幅に遅れています。あまり無いスペック・組み合わせなので気になる方はご検討下さい。

■メーカー:ダンロップ スリクソン

■シャフト:Project X 5.5

■フレックス:5.5(S)

■グリップ:純正ゴルフプライド

■補足:5〜pwの6本セットになります。

質問等ございましたら気兼ねなくコメント下さい。

その他、注意事項:

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

他でも出品しております。

万一売り切れの際はご了承ください。

種類···アイアン

利き手···右

対象···メンズ

商品の情報 ブランド スリクソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド スリクソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

