ご覧頂きまして有難うございます。

父が購入してから自宅保管されていた、あまり出回っていない

レアな映画パンフレットです。

他の出品物との映画パンフレットのまとめ買い大歓迎です。

「ふるえて眠れ」

※写真10枚目は挟んであったただの新聞の切り抜きです。

管理番号0463

サイズ:A4

古いパンフレットの表紙や裏表紙・中ページには経年保管によるスレや汚れ、キズ、ヤケなどがあります。また、画像以外にも細かなスレや汚れ、キズ、ヤケなどがあります。また、パンフレットの状態に関するコメントは出品者個人によるものです。

父が何年も前に購入したモノですし、個人保管ですので完品を求められる方、

神経質な方はご遠慮下さい。あくまでも中古パンフレットであることをご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。

何か気になる点などはご購入前にコメント下さい。

注)今後大量に映画パンフレットを出品していく予定です。他の出品物と同梱出来る場合もありますので、事前にご相談下さいませ。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

